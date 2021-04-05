На британском побережье обнаружили обезглавленных тюленей

Жители Великобритании обнаружили на побережье обезглавленные туши тюленей, пишет Daily Mail.

Уточняется, что сообщения о найденных расчлененных тушах животных поступали из разных частей Соединенного Королевства и даже Ирландии.

Некоторые опасаются, что млекопитающих могли изувечить люди, однако среди морских экспертов нашлись те, кто не увидел в произошедшем ничего необычного. По их словам, у тюленей очень слабая шея, и потому под тяжестью ударов волн туши мертвых животных часто вымываются на берег без головы.

Отмечается, что обезглавленных животных видели в графстве Корнуолл, а также в Норфолке. Кроме того, туши видели на пляжах Ирландии и Франции.

Издание указывает, что многих обнаруживших тюленей британцев находка ужаснула. Среди них есть те, кто полагают, что к произошедшему мог приложить руку человек. «Один тюлень — случайность, два — уже очень странно», — отметил один из местных жителей. Он добавил, что написал о найденных им тушах на своей странице в Facebook и кто-то из подписчиков описал другой такой же случай.