Марсоход «Персеверанс» поставил вертолет на грунт

«Персеверанс» достиг Красной планеты в середине февраля этого года, вместе с ним в кратер Езеро прибыл и первый внеземной вертолет «Индженьюити» (Mars Helicopter). Аппарат весит 1,8 килограмма и оборудован двумя соосными контрвращающимися винтами, общей длиной 1,2 метра.
Полезная нагрузка вертолета состоит из цветной камеры, обмен данными с ровером ведется при помощи антенны, закрепленной вместе с солнечными панелями над винтами. Электропитание дрона обеспечивают литий-ионные аккумуляторы. Расчетная максимальная высота подъема дрона в условиях марсианской атмосферы составляет 5 метров, а дальность — до 300 метров.
В середине марта 2021 года «Персеверанс» прибыл на импровизированный «марсодром» и начал длительную процедуру развертывания дрона, которая включала в себя сброс защитного кожуха, перевод вертолета в вертикальное положение, выдвижение четырех опор, раскладку винтов и подзарядку аккумуляторов. 4 апреля ровер отпустил дрон, который мягко упал с высоты 10 сантиметров на грунт, тем самым начав свое автономное существование.
Если вертолету удастся пережить свою первую ночь на Марсе, во время которой температура окружающей среды падает до -90 градусов Цельсия, то инженеры вначале проверят все системы дрона, разблокируют лопасти и проведут их пробную раскрутку. Первый полет намечен на 11 апреля, дрон должен подняться на 3 метра и пробыть там 30 секунд, после чего опуститься. Ожидается, что результаты пробного полета ученые получат 12 апреля.
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