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Мадонна озадачила новым эротическим снимком Олю Полякову

Мадонна озадачила новым снимком

Популярная американская певица Мадонна не перестает удивлять публику своими снимками.

Так, на днях звезда опубликовала серию снимков, на которых появилась в эротическом белье, едва удерживая пышный бюст, а сейчас вообще решила попозировать без белья.

На своей странице в Instagram 62-летняя звезда запостила фото, на которых позирует обнаженной, прикрывая пышную грудь длинными волосами.

Зачем мне все объяснять … — подписала фото артистка/

Поклонники оценили фото знаменитости, засыпав ее в комментариях множеством положительных отзывов, среди которых свой оставила и Оля Полякова.

«Ты не должна», — отметила украинская звезда, дополнив свой комментарий емоджи в виде огня.

5 апреля, 2021 | Tags: , | Category: Новости, Шоу-бизнес Обсудить на форуме сайта ﻿
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