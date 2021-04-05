Мадонна озадачила новым эротическим снимком Олю Полякову

Популярная американская певица Мадонна не перестает удивлять публику своими снимками.

Так, на днях звезда опубликовала серию снимков, на которых появилась в эротическом белье, едва удерживая пышный бюст, а сейчас вообще решила попозировать без белья.

На своей странице в Instagram 62-летняя звезда запостила фото, на которых позирует обнаженной, прикрывая пышную грудь длинными волосами.

Зачем мне все объяснять … — подписала фото артистка/

Поклонники оценили фото знаменитости, засыпав ее в комментариях множеством положительных отзывов, среди которых свой оставила и Оля Полякова.

«Ты не должна», — отметила украинская звезда, дополнив свой комментарий емоджи в виде огня.