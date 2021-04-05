Лишенный свободы принц Иордании отказался повиноваться военным

Бывший наследник иорданского престола Хамза бен Хусейн заявил, что не будет подчиняться военачальникам, которые отправили его под домашний арест. Об этом информирует агентство AFP.

«Не намерен обострять ситуацию, но повиноваться, когда они говорят — ты не можешь выйти на улицу, ты не можешь писать в Twitter, ты не можешь общаться с людьми, тебе разрешено видеть только твою семью, я отказываюсь», — такое аудиосообщение член королевской семьи разместил в своем микроблоге.

Ранее генералитет Иордании заявил, что принца предупредили, чтобы он не пытался подорвать национальную безопасность.

Затем зампред правительства королевства Айман Сафади назвал бен Хусейна причастным к «злонамеренному сговору» с лицами с иностранной разведкой — по всей вероятности, израильской.

Бывший наследник короля Абдаллы II лишился права на престол 17 лет назад. Уже в те времена Хамза критиковал монархию. Сам он говорит, что теперешние репрессии против него связаны с этой критикой, и отрицает свою вину.

Как сообщалось, военные в Иордании предотвратили заговор против главы династии.