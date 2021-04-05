Кристен Стюарт поймали в роли Дианы вместе с маленькими «принцами»

Знаменитая голливудская актриса Кристен Стюарт, которая в биографическом фильме «Спенсер» играет принцессу Диану, была сфотографирована папарацци с юными актерами-«принцами».

Известно, что дети приехали на съемочную площадку, потому что именно им предстоит воплотить на экране принцев Уильяма и Гарри.

На опубликованном фото видно, как 30-летняя актриса выходит из машины вместе с двумя молодыми звездами.

На Стюарт был темно синий удлиненный пиджак, светлые джинсы, бейсболка, а также кремовый джемпер.

Режиссером драмы «Спенсер» выступил Пабло Ларрейн, который и предложил Кристен Стюарт роль принцессы Дианы. Съемки картины проходят в Германии и Великобритании, а запуск фильма ожидается осенью 2021 года. В 2022 году исполняется 25 лет со дня смерти Дианы.