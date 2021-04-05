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Корабль Crew Dragon был впервые перестыкован на МКС

Экипаж миссии Crew-1 в составе астронавтов NASA Майкла Хопкинса, Виктора Гловера, Шеннон Уокер и астронавта JAXA Соити Ногути успешно перестыковал корабль Crew Dragon Resilience с порта IDA-2 модуля Harmony к порту IDA-3, обращенного в сторону от Земли. Эта процедура заняла 38 минут.

Перестыковка нужна для освобождения порта IDA-2 для прибытия миссии Crew-2 на корабле Crew Dragon Endeavour, который должен быть запущен 22 апреля к МКС с астронавтами NASA Шейном Кимбро и Меган Макартур, а также астронавтом JAXA Аки Хосиде и астронавтом ESA Тома Песке.

Астронавты миссии Crew-1 покинут станцию в конце апреля или начале мая, освободив порт IDA-3. К нему пристыкуется грузовой корабль Cargo Dragon CRS-22, который доставит несколько тонн полезных грузов, среди которых первый набор новых солнечных панелей для обновления энергосистемы МКС. Он будет запущен ближайшим летом. Ему нужен порт, обращенный в сторону от Земли, чтобы из грузовика можно было извлечь панели для установки с помощью манипулятора Canadarm2.

Простая схема, объясняющая зачем нужна перестыковка. Длины манипулятора Canadarm2 не хватит чтобы выгрузить груз из багажника Dragon что пристыкован к IDA-2, поэтому для стыковки грузовой миссии CRS-22 этим летом нужен свободный IDA-3. А миссия Crew-1 освободит его раньше, чем полетит CRS-22.

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5 апреля, 2021 | Category: Наука, Новости Обсудить на форуме сайта ﻿
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