Кейт Уинслет заявила, что в Голливуде много актеров-геев, которые боятся сделать каминг-аут

Пока одни гомосексуальные звезды делают каминг-ауты, другие, напротив, раскрывать свою ориентацию не торопятся. А все потому, что они боятся, что публичные признания разрушат их карьеры.

Так, 45-летняя актриса Кейт Уинслет рассказала, что в Голливуде немало актеров-геев, которые не раскрывают свою ориентацию, так как уверены, что это может стоить им успехов в кино.

Я даже не могу назвать точное число молодых актеров (некоторые из них хорошо известные, некоторые — начинающие), которые опасаются, что их ориентация будет раскрыта и что это станет преградой на пути к получению главных ролей,

— сказала она в интервью журналу The Times’ Culture magazine.

Кейт добавила, что знает как минимум четырех актеров, которые скрывают свою ориентацию. Она также рассказала об одном своем коллеге, которому его агент посоветовал не афишировать бисексуальность.

У одного известного актера появился американский агент, который сказал ему: «Я понимаю, что вы бисексуал. Но на вашем месте я бы не стал это афишировать»,

— рассказала оскароносная звезда.

По мнению Уинслет, эта стигма больше всего распространяется именно на мужчин.

И это плохие новости,

— считает она.

Актриса сказала, что в киноиндустрии процветает «осуждение, дискриминация и гомофобия», и отметила, что конфиденциальность мучительна для актеров, которые боятся, что их карьера будет поставлена под угрозу, если они сделают каминг-аут.

Сама Кейт Уинслет недавно сыграла лесбиянку в фильме Френсиса Ли «Аммонит». Она выразила надежду, что наступит время, когда такие роли будут автоматически получать актеры-геи и лесбиянки.

И тогда не нужно будет приглашать настырных звезд, чтобы снимать такие фильмы,

— сказала Кейт.

Она добавила, что знает, что ее роль никогда не предлагалась никому другому, поэтому она не чувствует за собой вины, что согласилась на нее.

Взяв на себя эту роль, я получила возможность принести историю ЛГБТК в гостиные комнаты жилых домов,

— заключила звезда.