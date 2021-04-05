Как сейчас выглядит Анк-су-Намун, злодейка из фильма «Мумия»

На улице сейчас карантин, многим людям нечего делать, а я решил не скучать и повспоминать старенькие фильмы. Сегодня хотел бы рассказать вам о том, как живёт и чем занимается героиня, игравшая роль Анк-су-Намун.

Немного биографии

Патрисия Карола Веласкес Семпрун родилась 31 января 1971 года в городе Маракайбо (это Венесуэла). Мама и папа девочки работали учителями, а Патрисия на тот момент была пятым ребёнком в семье (всего их было шестеро).

Её отец получил работу в UNESCO, и примерно в 4 года она переехала в Париж. Они прожили там достаточно долго и вернулись тогда, когда нашей героине было уже 16 лет.

Карьера и личная жизнь

После окончания школы поступила в местный техникум на инженера. В своём подростковом возрасте имела отличную внешность и так получилось, что ей предложили работу модели. Она начала всё чаще и чаще появляться на обложках глянцевых журналов.

В возрасте 17 лет смогла занять второе место на конкурсе «Мисс Венесуэла» и я считаю, что успех для девочки. После она начала работать за границей для таких брендов, как D&G, Versace, Victoria’s Secret и многие другие.

Дебют в кино состоялся в 1996 году, тогда она снялась в фильме «Ягуар» и играла там роль Майи. В 2001 году играла роль возлюбленной Инхотепа в фильме «Мумия». По этому фильму мы и увидели её во всей красе.

Личная жизнь Патрисии очень интересная штука и вот почему. Она не переносит мужчин и предпочитает жить с женщинами. На данный момент проживает с некой Илеанной Симанкас.

Наше время

Сейчас Патрисии 49 лет и она занимается различной благотворительностью. Последний раз она появлялась на телеэкранах в 2019 году, тогда это был фильм «Проклятие плачущей».