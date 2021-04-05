Холли Берри поделилась фото с детьми, которых никогда не показывает

Актриса Холли Берри очень ответственно относится к частной жизни своих детей, поэтому увидеть в ее профилях в соцсетях их фото — большая редкость.

Однако, лауреат «Оскара» не смогла удержаться, чтобы не поделиться с поклонниками невероятно милым семейным фото.

На своей странице в Instagram Холли опубликовала атмосферный кадр, сделанный на берегу океана. Звездная мама сидит у воды вместе с 13-летней дочкой Налой и 7-летним сыном Масео. Она нежно обнимает детей, наслаждаясь сказочным видом.

Самые важные моменты… — коротко подписала изображение Берри.