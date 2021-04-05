Бен Аффлек внезапно сделал комплимент своей экс-возлюбленной Дженнифер Лопес 1xslots — гарантия игровых выплат и хороший отдых » Google разрабатывает собственный мобильный процессор в сотрудничестве с Samsung Чип будет похож на Exynos, но с рядом доработок и изменений. По данным СМИ, корейский гигант работает в тесном сотрудничестве с Google — об этом партнёрстве впервые сообщили ещё в апреле 2020 года. Чип GS101 (Google Silicon) под кодовым именем Whitechapel будут производить по техпроцессу Samsung 5 нм, который сейчас применяется для производства Exynos 2100 и Snapdragon 888. На форуме XDA Developers также появилась утечка, которая указывает на то, что Whitechapel создаётся на базе уже существующего чипа Exynos, но с рядом доработок. Так, сами ядра ARM и 20-ядерный графический чип Mali будут те же самые, но Google заменит тензорный ИИ-нейропроцессор (TPU), сигнальный процессор для обработки изображений (ISP) и чип безопасности на собственные разработки. Как показывает опыт Google в области мобильной фотографии, компания способна раскрывать потенциал «железа» по максимуму при помощи программных средств, поэтому чип Whitechapel может оказаться даже более производительным, чем «оригинал» от Samsung. Ожидается, что семейство Google Pixel 6 будет состоять из двух моделей с кодовыми именами Oriole и Raven, которые поступят в продажу во втором полугодии 2021 года.