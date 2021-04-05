«Годзилла против Конга» опередил «Чудо-женщину 2»

Фантастический фильм «Годзилла против Конга» успешной стартовал в Северной Америке, заработав в свой премьерный день 9,6 миллиона долларов. Это был лучший результат домашнего проката с момента начала пандемии коронавируса нового типа. Ранее своеобразный рекорд принадлежал картине «Чудо-женщина 2: 1984», которая заработала за первый день 7,5 миллиона долларов.

Однако, стоит отметить, что экранизация комиксов DC демонстрировалась на значительно меньшем числе экранов, так как в декабре 2020 года были закрыты кинотеатры на крупнейших рынках в Нью-Йорке и Лос-Анджелесе. К моменту старта «Годзиллы против Конга» власти разрешили возобновить работу с условием заполняемости не более 50 процентов.

Ранние прогнозы сулили картине сборы по итогам премьерного уик-энда в пределах 20-30 миллионов долларов. Вероятнее всего, они оправдаются. Производственный бюджет ленты оценивается приблизительно в 200 миллионов долларов, что означает окупаемость лишь при достижении отметки в 500 миллионов долларов в прокате.

В Северной Америке «Годзилла против Конга» одновременно демонстрируется и потоковым сервисом HBO Max. Возможность просмотра предусмотрена стандартной подпиской.