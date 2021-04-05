“Газпром” суттєво скоротив транзит газу через Україну

“Газпром” поступово скорочує транзит газу через Україну після запуску газопроводу “Турецький потік”. Транзит до Туреччини, Греції і Болгарії повністю перейшов на нові газопроводи.

Про це написав у Facebook глава компанії “Оператор ГТС України” Сергій Макогон.

Макогон зазначив, що з 1 квітня постачання газу в Румунію буде повністю забезпечуватися з боку Болгарії через “Турецький потік”.

Очільник “Оператора ГТС” також підкреслив, що зараз на південному напрямку транзит газу через Україну виконується тільки в Молдову. За його словами, якщо буде продовження “Турецького потоку” через Болгарію і Сербію, то «Газпром» переведе на цей газопровід і транзит до Угорщини.

“Для України це означає додаткову втрату 10-12 млрд кубометрів транзиту щорічно. Дуже важливо не допустити завершення будівництва “Північного потоку – 2”, – написав Макогон.

Він додав, що транзит газу означає для України не тільки отримання значного доходу, але також важливий елемент енергетичної безпеки країни.

Росія і Україна підписали угоду щодо транзиту газу наприкінці грудня 2019 року. Вона розрахована на п’ять років, до кінця 2024 року. Загальний обсяг транзиту газу на цей період складе 225 млрд м3: 65 млрд м3 в 2020 році і по 40 млрд м3 в 2021-2024 роках.

Нагадаємо, за інформацією Зовнішньої розвідки України, добудова “Північного потоку-2” російськими суднами загрожує техногенною катастрофою.