Франция и Германия призвали немедленно прекратить эскалацию в Донбассе

Берлин и Париж также подчеркивают, что «подтверждают поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины в ее международно признанных границах». Обострение ситуации на востоке Украины произошло 26 марта, когда в населенном пункте Шумы в Донбассе погибли четверо украинских военных.
30 марта начальник Генерального штаба — главнокомандующий ВС Украины Руслан Хомчак заявил, что Россия стягивает войска с приграничные с Украиной области.
Информацию незамедлительно подтвердил Пентагон, по оценке которого, близ Донбасса сконцентрированы 4 тысячи солдат и техника — силы, которые Россия не вывела после закончившихся 23 марта военных учений.
Европейское командование США повысило уровень готовности до максимального («потенциально неизбежный конфликт»), а НАТО провело экстренное совещание, выразив обеспокоенность растущим военным присутствием России вблизи украинской границы.
Наблюдатели ОБСЕ зафиксировали значительный рост нарушений режима прекращения огня на Донбассе. Только 3 апреля на донецком направлении отмечено практически 3-кратное увеличение обстрелов, а на луганском — более чем в 10 раз.
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