Франция и Германия призвали немедленно прекратить эскалацию в Донбассе

Франция и Германия обеспокоены обострением ситуации на линии соприкосновения в Донбассе и призывают немедленно прекратить эскалацию. Об этом говорится в совместном заявлении глав МИД Франции и ФРГ Жан-Ива Ле Дриана и Хайко Мааса, опубликованном в ночь на воскресенье.«Франция и Германия обеспокоены увеличением количества нарушений режима прекращения огня, в то время как с июля 2020 года ситуация на востоке Украины стабилизировалась. Мы крайне внимательно следим за ситуацией, в частности за передвижениями российских войск, и призываем стороны проявить сдержанность и немедленно прекратить эскалацию», — говорится в заявлении.

Берлин и Париж также подчеркивают, что «подтверждают поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины в ее международно признанных границах». Обострение ситуации на востоке Украины произошло 26 марта, когда в населенном пункте Шумы в Донбассе погибли четверо украинских военных.

30 марта начальник Генерального штаба — главнокомандующий ВС Украины Руслан Хомчак заявил, что Россия стягивает войска с приграничные с Украиной области.

Информацию незамедлительно подтвердил Пентагон, по оценке которого, близ Донбасса сконцентрированы 4 тысячи солдат и техника — силы, которые Россия не вывела после закончившихся 23 марта военных учений.

Европейское командование США повысило уровень готовности до максимального («потенциально неизбежный конфликт»), а НАТО провело экстренное совещание, выразив обеспокоенность растущим военным присутствием России вблизи украинской границы.

Наблюдатели ОБСЕ зафиксировали значительный рост нарушений режима прекращения огня на Донбассе. Только 3 апреля на донецком направлении отмечено практически 3-кратное увеличение обстрелов, а на луганском — более чем в 10 раз.