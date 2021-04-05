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Фото самой сексуальной атлетки мира в облегающей кофте вызвало вопросы

Немецкая бегунья Алиса Шмидт, которую издание Busted Coveragе признало самой сексуальной спортсменкой мира, в Instagram показала фотографию в короткой облегающей кофте, чем вызвала вопросы у пользователей сети.

На снимке 23-летняя легкоатлетка позирует в черных кожаных брюках и белой кофте на улице. Она написала, что больше всего ценит добрых людей, и прикрепила хештэг «весеннее настроение». В комментариях пользователи сети разделились во мнениях: одни посчитали, что Шмидт слишком много времени уделяет подбору одежды вместо тренировок, другие оценили красоту бегуньи.

В феврале этого года Шмидт поделилась фотосессией из фитнес-зала. В комментариях пользователи остались озадачены, когда бегунья успевает тренироваться при столь активном ведении соцсетей и постоянном внимании к своей внешности.

В 2017 году Шмидт завоевала серебро в составе сборной Германии в эстафете 4 по 400 метров на чемпионате Европы в возрасте до 20 лет. В 2019-м бегунья взяла бронзу в эстафете на первенстве Европы до 23 лет.

5 апреля, 2021 | Category: Новости, Шоу-бизнес Обсудить на форуме сайта ﻿
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