Джордж Сорос вложит десятки миллионов в поддержку планов Байдена

Сообщается, что организация таким образом намеревается вызвать отклик у других доноров Демократической партии — и в итоге привлечь десятки миллионов долларов для этой задачи. Итоговой целью называют 100 миллионов долларов. При этом представители фондов заявляют, что политика Байдена имеет широчайшую поддержку населения, но все равно нуждается в дополнительных вливаниях.
«Мы видели, как популярные реформы демонизируются заинтересованными сторонами — и мы не позволим этому случиться. (…) Правда не всегда побеждает без реальной силы, которую вкладывают в то, чтобы донести эту правду до американского народа», — заявил исполнительный директор американского отделения соросовской организации Том Перриелло.
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