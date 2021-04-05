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Джей Лопес на фоне доминиканского пляжа застукали в роскошном наряде

Джей Ло на фоне доминиканского пляжа в роскошном наряде

Известная американская певица и актриса Дженнифер Лопес поделилась в Instagram фото со съемок в романтичной комедии Shotgun Wedding, которые проходят в Ла-Романа в Доминиканской Республике.

Актриса играет главную роль вместе с Ленни Кравицем и Джошем Дюамелем.

Звезда позирует в роскошном полупрозрачном платье на фоне пляжа. Она пристально смотрит в свой смартфон, а длинные распущенные волосы раздувает ветер.

Поклонники Лопес засыпали ее комплиментами.

«Образцовая женщина, ты мой пример для подражания», «Я люблю тебя, королева», «Это та самая легендарная Дженнифер Лопес», «Я так сильно тебя люблю, Джей», «Моя любимая», — написали фанаты звезды.

5 апреля, 2021 | Tags: | Category: Новости, Шоу-бизнес Обсудить на форуме сайта ﻿
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