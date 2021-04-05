Бен Аффлек внезапно сделал комплимент своей экс-возлюбленной Дженнифер Лопес

51-летняя Дженнифер Лопес стала новой главной героиней американского издания InStyle. Для создания материала, который вошел в новый номер, редакторы журнала привлекли многих близких друзей Лопес и людей, которые оставили заметный след в ее жизни, — они говорили Джен комплименты и рассказывали, за что именно ее любят.

Дженнифер Лопес

В числе таких людей оказался и бывший возлюбленный Лопес — 48-летний актер Бен Аффлек, с которым они были помолвлены с 2002 по 2004 годы. В своем обращении к Джей он не только похвалил ее за невероятную трудоспособность и неиссякаемую энергию, но и отметил, что она совершенно не изменилась внешне с начала нулевых, что многие поклонники сразу же восприняли как флирт.

Где ты прячешь свой источник молодости? Почему ты сейчас выглядишь точно так же, как в 2003 году, а я в лучшем случае так, будто мне уже за 40?

— поинтересовался Аффлек у своей экс-возлюбленной.

Бен Аффлек и Дженнифер Лопес

Джен не оставила реплику Бена без внимания. В своем ответе она отметила, что он забавный, а также то, что он тоже выглядит неплохо.

Я думал, что что-то знаю о трудовой этике, но был полностью потрясен, когда увидел, как она изо дня в день относилась к своей работе. Спокойно и упорно шла к своей цели. Она и по сей день остается самым трудолюбивым человеком, которого я встречал в индустрии. У нее большой талант, но она также много работала для того, чтобы достичь успеха, и я счастлив, что она наконец получила то, чего заслуживает,

— выразил свое мнение о Дженнифер Бен все в той же статье InStyle.

Напомним, что как Лопес, так и Аффлек сейчас переживают не лучший период в личной жизни. Дженнифер пытается изо всех сил сохранить отношения со своим 45-летним женихом Алексом Родригесом. Бен же еще в начале года расстался со своей возлюбленной Анной де Армас, однако недавно девушка сама спровоцировала слухи об их воссоединении. Она опубликовала фото с подвеской в виде половинки разорванного сердца на шее, другую часть которого раньше как раз носил Бен. Однако никаких официальных подтвердений того, что Бен и Анна снова вместе, пока от самих звезд не поступало.