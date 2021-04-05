«  
  »

Бари Алибасов тайно воссоединился с бывшей женой

Продюсер Бари Алибасов воссоединился с бывшей женой и матерью его сына Еленой Уронич. Об этом изданию StarHit рассказал Бари Алибасов-младший.

В настоящее время семья проживает в квартире сына в Калининграде и пока не планирует возвращаться в Москву. «Мама не просто уже ухаживает за папой, у них взаимные чувства. У нас снова полная семья», — поделился наследник пары. По его словам, отец начал снова жить с матерью втайне от официальной жены Лидии Федосеевой-Шукшиной.
«Алибасову-младшему удалось свести отца и мать втайне от Лидии Николаевны. Надо сказать, что Федосеева-Шукшина никогда не ревновала Бари Каримовича, ведь прекрасно знает о его любви к другим женщинам и давно смирилась с его полигамностью», — подытожил друг семьи, адвокат Александр Бенхин.
В марте Федосеева-Шукшина отменила бракоразводный процесс с Алибасовым через суд. Брак между супругами действителен и сохранен. По словам адвоката артистки Юлии Вербицкой-Линник, все заявления, якобы сделанные продюсером, где тот просит супругу «не препятствовать расторжению брака», сторона актрисы считает манипуляцией противников союза.

5 апреля, 2021 | Category: Новости, Россия, Шоу-бизнес Обсудить на форуме сайта ﻿
загрузка...

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

  

  

  