4 апреля 1949 года создан блок НАТО

4 апреля 1949 года в Брюсселе было подписано соглашение о коллективной безопасности, положившее начало Организации Североатлантического договора, более известной как НАТО.

Первоначально к военному альянсу присоединились двенадцать стран: Бельгия, Великобритания, Дания, Исландия, Италия, Канада, Люксембург, Нидерланды, Норвегия, Португалия, США и Франция. Позднее Франция вышла из военного договора в 60-е годы и вновь присоединилась к нему в правление Саркози. Каждый член договора обязан был защищать союзников в случае, если они подвергались нападению.

Малоизвестный факт — СССР предпринимал попытки вступить в НАТО сразу после смерти Сталина. В 1954 году СССР обратилась к НАТО с просьбой присоединиться к структуре.

Активно НАТО стал расширяться уже после окончания Холодной войны и распада Варшавского договора — за счет как раз бывших государств, входивших в советскую зону влияния.

К настоящему моменту подавляющее большинство европейских стран входит в состав НАТО, либо имеет индивидуальный план по вхождению в альянс, либо участвует в программе «Партнерство ради мира» ( Россия, была участником программы до 2014 года). Единственное европейское государство, не участвующее ни в каких программах НАТО — Кипр, попыткам которого препятствует Турция и территориальный конфликт с ней.