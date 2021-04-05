«ЄС із вами»: Боррель підтвердив підтримку України на тлі загострення Росією ситуації в Криму, в ОРДЛО та на кордоні

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба провів телефонну розмову з віцепрезидентом Європейської Комісії Жозепом Боррелем щодо загострення безпекової ситуації з боку РФ
Про це повідомляє пресслужба МЗС України.
Кулеба у розмові розповів про дестабілізуючі дії РФ, зокрема загострення безпекової ситуації у ОРДЛО та в Криму, небажання РФ підтвердити відданість режиму «тиші!», нарощування військової присутності поблизу кордонів України.
Боррель запевнив Кулебу у підтримці суверенітету та територіальної цілісності України:»Європейський Союз із вами».
Він запросив українського міністра взяти участь у засіданні Ради міністрів закордонних справ ЄС 19 квітня. Кулеба прийняв запрошення.
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