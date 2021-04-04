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Звезда сериала «Доктор Кто» умерла от эпилепсии

Британская актриса Амия Лоундес, известная зрителям по фантастическому сериалу «Доктор Кто», умерла в возрасте 29 лет. По данным издания Daily Mail, причиной стала недиагностированная эпилепсия.

Звезда сериала «Доктор Кто» умерла от эпилепсии
Трагедия произошла ещё прошлым летом, однако подробности стали известны только сейчас.
Первый припадок эпилепсии у девушки случился ещё в 2018 году, второй настиг в мае 2020-го, за несколько недель до смерти Лоундес, однако врачи не ставили ей соответствующего диагноза. На консультации Амии сообщили, что проблемы могут быть связаны с сердцем, поэтому никаких специальных препаратов от эпилепсии назначено не было.
В результате 15 июня 2020 года девушка упала в обморок на заднем дворе своего дома и умерла от очередного приступа.
При этом в ходе следствия профессор Дэвид Чедвик заявил, что маловероятно, что отсутствие лечения привело к смерти девушки.
Также старший коронер Мария Вуазен пришла к выводу, что смерти Амии не способствовало пренебрежение медиков. Об этом сообщает «Рамблер». Далее:

4 апреля, 2021 | Category: Новости, Шоу-бизнес Обсудить на форуме сайта ﻿
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