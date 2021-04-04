Военные Иордании посадили под арест бывшего наследного принца

Экс-наследник престола Иордании Хамза бен Хусейн находится под домашним арестом. Об этом в видеообращении, переданном британской медиакорпорации Би-би-си, рассказал сам бывший наследный принц.

По словам бен Хусейна, его свободу ограничили военные. Члену королевской семьи «отрубили» интернет и телефон и запретили выход на улицу.

По словам бывшего наследника короля Абдаллы II, репрессии против него связаны с тем, что он критиковал короля и правительство, в том числе посредством соцсетей.

Бен Хусейн обвинил военных в том, что они занимаются подавлением инакомыслия в стране. «Никто у нас не может выражать мнение по какому-нибудь вопросу и не столкнуться с угрозами, травлей, арестами и мучениями», — заявил он.