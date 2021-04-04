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В столице Египта торжественно перевезли мумии (видео)

В Каире прошел «Золотой парад фараонов». В столице Египта торжественно перевезли 22 мумии — они переехали в новый Национальный музей египетской цивилизации.

Кортеж проехал 5 км по городу.

18 царей и четырех цариц везли в хронологическом порядке их правления от фараона Секененры Таа II до Рамсеса IX. На организацию парада фараонов было потрачено несколько миллионов долларов и предусмотрены строгие меры безопасности, сообщает ВВС.

СМИ пишет, что власти Египта надеются, что новый музей, который откроется в апреле, поможет оживить туризм.

4 апреля, 2021 | Category: Мир, Наука, Новости Обсудить на форуме сайта ﻿
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