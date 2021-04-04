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В Сеть утекли данные полумиллиарда пользователей Facebook

Данные более полумиллиарда пользователей Facebook из 106 стран появились на хакерском форуме. Как сообщает Business Insider, оказались в открытом доступе имена, локации, даты рождения, телефонные номера и другие сведения 533 млн человек.

Среди них — почти 10 млн пользователей из России, 32 млн пользователей из США и более 28 млн — из Саудовской Аравии, Марокко, Турции, Франции (по 19 млн), Ирака (17 млн), Мексики (13 млн) и Великобритании (11,5 млн).

Слив обнаружили эксперты компании Hudson Rock, специализирующейся на кибербезопасности.

4 апреля, 2021 | Category: Мир, Новости, США Обсудить на форуме сайта ﻿
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