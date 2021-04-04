Трейлер фильма «Отряд самоубийц 2» установил рекорд

Новый трейлер экранизации комиксов DC «Отряд самоубийц 2: Миссия Навылет» установил рекорд среди рекламных роликов голливудских кинопроектов с рейтингом R. Об этом проинформировал своих подписчиков в социальной сети Twitter режиссер Джеймс Ганн.

«Я только что получил сообщение, что наш трейлер установил новый рекорд по количеству просмотров за неделю, с более чем 150 миллионами просмотров по всему миру. Я невероятно благодарен всем вам за то, что вы сделали это возможным! СПАСИБО», — написал он.

Таким образом, было улучшено предыдущее рекордное достижение трейлера экранизации файтинга «Мортал Комбат», который за неделю посмотрели 116 миллионов раз.

Отметим, что фильм Джеймса Ганна не является прямым сиквелом первой части, вышедшей в 2016 году, а своего рода «мягкой перезагрузкой». Тем не менее, некоторые исполнители ключевых ролей из оригинальной картины, такие как Юэль Киннаман (Рик Флэг), Виола Дэвис (Аманда Уоллер), Джей Кортни (Капитан Бумеранг) и Марго Робби (Харли Квинн) и иные, вернутся к свои образам во второй части. Релиз «Отряда самоубийц 2» запланирован на 5 августа 2021 года.