Тори Спеллинг ждет уже шестого ребенка

Знаменитая актриса Тори Спеллинг, известная по роли Донны в популярном молодежном сериале «Беверли-Хиллз, 90210», взволновала новостью о шестой беременности. Звезда разместила фото на своей странице в Instagram.

На снимке отчетливо видно округлившийся живот.

«Номер 6», — коротко подписала пост звезда.

Отмечается, что публикация в аккаунте Спеллинг появилась 1 апреля, многие пользователи соцсети восприняли ее как неудачный розыгрыш.

«Позор тебе, если это первоапрельская шутка. Беременность — это не розыгрыш!» — отметил в комментариях один из фолловеров.

Также Тори получила массу приятных слов и поздравлений. Пока она никак не комментирует свое заявление.

Стоит отметить, что в 2006 году Спеллинг вышла замуж за актера Дина Макдермотта. У супругов пятеро детей: две дочери — Стелла и Хэтти, а также трое сыновей — Лиам, Финн и Бо.