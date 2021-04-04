«Слуги Народа» поставили рекорд по оттоку инвестиций из Украины за 20 лет

В 2020 году чистый отток прямых иностранных инвестиций Украины составил $ 868 200 000 по сравнению с их чистым притоком в $ 5,86 млрд в 2019 году.

Об этом говорится в данных НБУ .

Как отмечает регулятор, отток инвестиций из Украины наблюдается впервые с 2015 года, когда он составил $ 458 млн.

После этого наблюдался приток ПИИ: в 2016 году — $ 3,81млрд, 2017 году — $ 3,69млрд., 2018 году — $ 4,45млрд., 2019 году — $ 5,86.

Наиболее успешным в плане привлечения иностранных инвестиций был 2008 год, когда инвесторы вложили в экономику Украины $ 10,8млрд.