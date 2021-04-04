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Производитель кроссовок с человеческой кровью ответил на иск Nike

Нью-йоркская компания MSCHF, которая совместно с рэпером Lil Nas X произвела кроссовки с человеческой кровью, ответила на иск бренда Nike из-за нарушения прав на товарный знак. Об этом говорится на сайте компании.

В MSCHF заявили, что «искренне удивлены» действиями Nike. Производитель назвал кроссовки «произведением искусства», которое создано, «чтобы люди могли наблюдать, размышлять, покупать и владеть». В компании также подчеркнули, что «Сатана является такой же частью исторического канона искусства, как и Иисус».

Ранее бренд Nike подал в суд на компанию MSCHF, которая в сотрудничестве с рэпером Lil Nas X произвела кроссовки с человеческой кровью. В заявлении бренда подчеркивается, что многие пользователи в интернете уже призвали бойкотировать Nike из-за ошибочного мнения о причастности бренда к продаже этой модели кроссовок.

Рэпер Lil Nas X презентовал Satan Shoes («Обувь сатаны»), на которую нанесена пентаграмма бронзового цвета и красное число 666. Помимо этого, в ее подошву была добавлена жидкость с каплей человеческой крови. Всего было выпущено 666 пар лимитированной обуви. Стоимость каждой пары составила 1018 долларов (77 тысяч рублей).

4 апреля, 2021 | Category: Новости, Шоу-бизнес Обсудить на форуме сайта ﻿
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