Побороть усталость и апатию оказалось просто: ученые раскрыли секреты

Многие люди часто испытывают слабость и усталость в дневное время суток, и связывают это с недостатком сна и отдыха, а также с проблемами со здоровьем. Однако чаще всего энергию сжирают вредные привычки, считают эксперты, которых цитирует Sabah.

Речь идет не о курении и алкоголе, хотя это тоже смертельно опасно для здоровья.

По словам специалистов, во-первых, усталость сопровождает людей, одержимых новостями. Исследования показали, что люди, которые активно следят за новостными сводками, в какой-то момент становятся от них зависимыми, больше подвергаются стрессу и чаще испытывают слабость.

Апатию и усталость также провоцируют безобидные, казалось бы, обеды в офисе. По мнению экспертов, там на человека давит рабочая обстановка, он не может расслабиться, часто торопится. Поэтому в перерыв лучше выходить за пределы офиса, это позволит отвлечься и получить новые эмоции и силы.

Еще среди вредных привычек, пожирающих энергию, — неправильное сидячее положение: сгорбленность вызывает больше мрачных, пессимистичных и негативных эмоций, предупреждают ученые.

По их словам, забирать энергию может и литература, особенно этому способствует чтение будничной прозы. Оказывается, люди, отдающие предпочтение высокохудожественной литературе вместо беллетристики, написанной простым языком, обладают большей невральной активностью.

Для сохранения энергии и сил также важно навести порядок в доме, а особенно на столе, если за ним чаще всего кипит работа.

Причиной энергетического угасания может быть и неправильное питание. Установлено, что люди, потребляющие продукты с низким содержанием углеводов, чувствуют себя более уставшими и имеют меньшую мотивацию к физическим упражнениям.