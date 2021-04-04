Perseverance выстрелил лазером по марсианскому камню

NASA обнаружило и обстреляло из лазера весьма необычный камень на Марсе. Таким образом исследователи космического агентства решили изучить его состав и происхождение.

(Чуть правее центра камня можно увидеть небольшие горизонтальные точки — это следы от лазера)

В момент, когда представители космического агентства активно готовились к первому полёту аппарата Ingenuity Mars, они обнаружили небольшой обломок размером примерно 15 сантиметров. Поскольку ровер Perseverance вооружён мощной лазерной установкой, предназначенной для сбора данных о геологии Красной планеты, было решено сделать несколько выстрелов по объекту. Результат пока изучают специалисты, а учёные продолжают гадать о происхождении осколка.

По мнению учёных, благодаря изменениям в интенсивности звуковых ударов можно оценить физическую структуру цели. Также удастся выяснить плотность и некоторые другие характеристики. Исследователи предполагают, что это может быть часть марсианской скалы или метеорит, но однозначно пока сказать сложно.