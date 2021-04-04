От принца Гарри отреклись рыжие Британии

Британская ассоциация рыжих изгнала Гарри из своих рядов. «Он опозорил нас!» — единогласно решили члены BAG.

Принц Гарри и Меган Маркл потрясли весь мир откровениями во время своего интервью с Опрой Уинфри. Расстроив собственную семью, Гарри навлек на себя гнев еще более крупной (по численности) «фирмы».

Британская «Рыжая мафия» обвинила принца Гарри в том, что он составляет рыжим дурную репутацию своим отношением к королевской семье.

Члены высшего ранга Британской ассоциации рыжих (BAG) проголосовали за исключение рыжеволосого Гарри из своих рядов, заявив, что они больше не считают его «членом банды»

Герцоги Сассекские изумили представителей «Рыжей мафии» несколькими взрывными заявлениями в интервью.

Гарри, один из самых известных рыжих в Великобритании, наряду с Миком Хакноллом, Эдом Шираном и Чесни с Coronation Street, обвинил свою семью в отсутствии поддержки его американской жены Меган.

Он рассказал, что он был «в ловушке» в королевской семье, что он чувствовал себя «разочарованным» своим отцом принцем Чарльзом после того, как им с Меган отказали в охране, а также сообщил о разладе со своим братом принцем Уильямом.

Расстроив свою семью, Гарри навлек на себя и гнев своих рыжеволосых товарищей.

Гэри Смитерс, председатель BAG, как сообщает издание Daily Star, заявил:

«- Мы ожидали, что Гарри, как знаменитый рыжий, будет высоко нести флаг нашего сообщества, так как это делают Джери Холливелл и Крис Эванс. Мы, рыжие, известны своим вспыльчивым характером, но то, как Гарри публично обнародовал свое грязное белье и швырял камни в свою семью, создавая проблемы для нашей любимой королевы, — это не соответствует нашим идеалам».

Гэри Смитерс добавил:

«- Крайне неприятно выглядело и то, что они выступили с этим интервью, когда дедушка Гарри лечился в больнице. Это было эгоистично. Если честно, то он больше теперь походит на взбалмошную блондинку, нежели на рыжего парня. Если он когда-нибудь вернется в Великобританию — а я надеюсь, что он этого не сделает — его не будут приветствовать на собраниях BAG или наших светских мероприятиях. Он опозорил рыжих и может считать себя отлученным от нашей церкви. Слава богу, он все равно лысеет!»