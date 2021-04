Побороть усталость и апатию оказалось просто: ученые раскрыли секреты На французского политика и его жену напали в собственном доме » От «Круэллы» до новой «Матрицы»: 15 зрелищных фильмов года, которые все ждут 2020 год и пандемия коронавируса оставили зрителей без ярких кинопремьер: производство многих картин было приостановлено из-за карантина, а премьеры уже готовых лент то и дело переносили из-за закрытых кинотеатров. Именно по этой причине 2021-й обещает быть богатым на новые зрелищные ленты: на экраны выйдут как продолжения многих популярных франшиз — от «Форсажа» до «Матрицы», — так и новые экранизации старых детских сказок — «Золушки», «Русалочки» и «Пиноккио». SPLETNIK.RU подробно рассказывает об этих и других самых зрелищных фильмах года. Большинство из них можно будет уже совсем скоро оценить в кинотеатрах, а другие — только на стриминговых сервисах. «Круэлла» (Cruella) Страна: США

Режиссер: Крэйг Гиллеспи

Премьера: 27 мая Эмма Стоун в фильме «Круэлла»Сейчас новая картина Крэйга Гиллеспи, известного зрителям по фильму «Тоня против всех», уже находится в стадии постпродакшена и в самое ближайшее время готовится выйти на большие экраны. «Круэлла» станет приквелом фильма «101 далматинец» и расскажет о коварной злодейке и моднице Круэлле де Виль. Картина погрузит зрителей в Лондон 1970-х годов, когда там только зарождалась культура панк-рока. В новом зрелищном фильме Disney мы увидим Круэллу в самом начале пути — еще до того, когда ей в голову пришла безумная мысль пошить себе шубы из шкур пятнистых собак. Воплотить злодейку на экране взялась Эмма Стоун, которая не так давно впервые стала мамой. «Пиноккио» (Pinocchio) Страна: Франция, Мексика, США

Режиссеры: Гильермо дель Торо, Марк Густафсон

Премьера: точная дата неизвестна Новый «Пиноккио» оскароносного режиссера Гильермо дель Торо станет мрачным переосмыслением одноименной сказки Карло Коллоди о мальчике, сделанном из дерева. События в новом анимационном фильме Netflix развернутся в Италии 1930-х годов — в расцвет эпохи правления диктатора Бенито Муссолини и на фоне набирающего силу фашизма. Кадр из мультфильма «Пиноккио»Сам дель Торо заранее предупреждает зрителей: их с Марком Густафсоном «Пиноккио» будет вовсе не доброй семейной сказкой, а политической притчей. В реальной жизни сейчас сложно вести продуктивные дискуссии. Куда проще прислушаться к человеку, если он говорит: «Давным-давно…» — рассказал о зарождении идеи переснять «Пиноккио» Гильермо дель Торо в интервью The Hollywood Reporter. Несмотря на то, что режиссер решил сделать фильм анимационным (куклы, по мнению дель Торо, куда эмоциональнее, чем живые актеры), «Пиноккио» может похвастаться мощным звездным составом. Так, ключевые роли в необычной адаптации старой детской сказки озвучат Грегори Манн, Дэвид Брэдли, Кейт Бланшетт, Тильда Суинтон и другие звезды Голливуда. Постер фильма «Пиноккио»«Русалочка» (The Little Mermaid) Страна: США

Режиссер: Роб Маршалл

Премьера: точная дата неизвестна Диснеевская «Русалочка» Роба Маршалла — еще одна адаптация всемирно известной старой детской сказки на новый лад. Создатели фильма, основанного на одноименном произведении Ханса Кристиана Андерсена о юной русалке, готовой отказаться от жизни под водой ради любви к принцу, учли все современные тренды и мировую повестку. Постер фильма «Русалочка»Так, главная героиня Ариэль в новом фильме из бледнолицей рыжеволосой красавицы превращается в мулатку. Эта роль досталась участнице ритм-энд-блюз-дуэта Chloe x Halle Холли Бэйли, при этом ее экранных сестер также сыграют цветные актрисы. Второстепенный состав создатели фильма также подобрали очень яркий: в роли отца Ариэль, морского царя Тритона, предстанет Хавьер Бардем, а злодейку Урсулу сыграет Мелисса Маккарти. К слову, желание создателей фильма «Русалочка» так сильно изменить канон многие посчитали перегибом. Одни выразили сомнение, что Ариэль в принципе может быть темнокожей, потому что живет на водных глубинах и не имеет достаточного доступа к солнечному свету для вырабатывания меланина. Разочарованы выбором Disney были и многие цветные зрители: по их мнению, Холли Бэйли в «Русалочке» будет выглядеть ровно так же неуместно, как выглядела бы условная Эль Фаннинг в роли Покахонтас. Постер фильма «Русалочка»«Форсаж 9» (F9) Страна: США

Режиссер: Джастин Линн

Премьера: 20 мая Натали Эммануэль и Вин Дизель в фильме «Форсаж 9»Преданные поклонники мегауспешной франшизы «Форсаж» уже в конце мая смогут оценить очередную часть криминального боевика с Вином Дизелем в главной роли — на сей раз уже девятую. Сюжет будет крутиться вокруг Доминика Торрето, который решает наконец положить конец своей страсти к уличным гонкам ради спокойной семейной жизни. Однако фильма не сложилось бы, если бы в идиллические планы главного героя не вмешалась сама жизнь, которая и заставит героя Дизеля снова вернуться в опасную игру. Джон Сина и Шарлиз Терон в фильме «Форсаж 9»

«Мортал Комбат» (Mortal Kombat) Страна: Австралия, США

Режиссер: Саймон Маккуойд

Премьера: 8 апреля Джо Таслим в фильме «Мортал Комбат»Фильм режиссера-дебютанта Саймона Маккуойда «Мортал Комбат» станет очередной экранизацией одноименной популярной видеоигры. Главным героем картины стал известный многим геймерам персонаж файтинга Коул Янг — боец смешанных единоборств и обладатель таинственной отметки в виде дракона. В новой экранизации Янг окажется мишенью для воина из Внешнего мира Саб-Зиро, будет пытаться спасти свою семью и даже сойдется в смертельной битве за судьбу Вселенной с другими известными персонажами видеоигры! «Черная Вдова» (Black Widow) Страна: США

Режиссер: Кейт Шортланд

Премьера: 8 июля Скарлетт Йоханссон в фильме «Черная Вдова»Новый супергеройский фильм Marvel будет полностью сосредоточен на одном персонаже «Мстителей» — Наташе Романофф по прозвищу Черная Вдова — эту роль исполнила Скарлетт Йоханссон. Картина станет приквелом ленты «Мстители: Финал», где Наташа пожертвовала собой ради успеха операции команды товарищей. В новом же фильме зрителям расскажут, какой жизнь Черной Вдовы была задолго до того, как она присоединилась к команде Мстителей. Отдельно создатели картины сосредоточились на событиях, произошедших с Наташей в Будапеште. Об этом загадочном эпизоде из своей жизнь Романофф вскользь упоминает в финале «Мстителей», после чего фанаты Marvel с азартом начали строить свои невероятные теории на этот счет. В «Черной Вдове» зрители наконец узнают всю правду о Наташе, что наверняка поможет им лучше понять тяжесть бремени главной героини. «Золушка» (Cinderella) Страна: Великобритания, США

Режиссер: Кэй Кэннон

Премьера: 15 июля Камила Кабелло в фильме «Золушка»«Золушка», снятая трехкратной номинанткой на премию «Эмми» Кэй Кэннон, переиначит знакомую всем с детства историю о девушке, находящейся под гнетом своей злой мачехи. Главную роль в современной музыкальной интерпретации классической западноевропейской сказки исполнит популярная кубинско-американская певица Камила Кабелло — это будет ее первая роль на большом экране. Камила не только сыграла главную роль в новой ленте, но и поучаствовала в создании саундтреков. Партнерами Кабелло по съемочной площадке стали Идина Мезел, которая перевоплотится в «Золушке» в ту самую злую мачеху, и Николас Голицин — ему досталась роль принца. Появится в фильме и эпатажный актер Билли Портер: он сыграет гендерно нейтральную добрую фею-крестную главной героини. Постер фильма «Золушка»«Отряд самоубийц: Миссия навылет» (The Suicide Squad) Страна: США

Режиссер: Джеймс Ганн

Премьера: 5 августа Идрис Эльба в фильме «Отряд самоубийц: Миссия навылет»Во второй части «Отряда самоубийц» команда отъявленных антигероев, считающихся самыми опасными преступниками в мире, снова берется за дело. Харли Квинн, Рик Флэг и другие безумные злодеи из команды воссоединятся, чтобы выполнить нетипичную миссию. Кадр из фильма «Отряд самоубийц: Миссия навылет»

«Миссия: невыполнима 7» (Mission: Impossible 7) Страна: США

Режиссер: Кристофер Маккуорри

Премьера: 18 ноября Хейли Этвелл и Том Круз на съемочной площадке «Миссия: невыполнима 7»Очередная часть франшизы про шпиона Итана Ханта в исполнении Тома Круза выйдет на экраны этой осенью. Никакие подробности картины пока не разглашаются. Известно лишь, что Том Круз опять будет самостоятельно выполнять в кадре опасные для жизни трюки. В прессе также поговаривали, что на съемочной площадке у актера начался роман с его экранной партнершей Хейли Этвелл. Якобы пара сблизилась с первого же дня работы над лентой и была неразлучна весь локдаун. Кстати, съемки картины несколько раз прерывались из-за пандемии коронавируса, с чем даже был связан громкий скандал в прессе. В какой-то момент таблоид The Sun опубликовал аудиозапись со съемочной площадки, на которой Том Круз отчитывает своих коллег из-за нарушений антиковидных мер. По слухам, несколько членов группы даже были вынуждены покинуть проект из-за конфликта с исполнителем главной роли. К слову, многие убеждены, что слитая аудиозапись — не более чем пиар-ход в рамках рекламной кампании предстоящей картины. «Матрица 4» (The Matrix 4) Страна: США

Режиссер: Лана Вачовски

Премьера: 16 декабря Киану Ривз на съемочной площадке «Матрицы 4»«Матрица 4» — еще одно грандиозное возвращение на экраны в этом году голливудской картины, ставшей по-настоящему культовой. Эту часть, в отличие от трех предыдущих, дуэт Вачовски снял уже не вместе — над картиной работала только Лана. Все подробности новой «Матрицы» создатели пока держат в секрете. Известно лишь, что в картину вернутся Киану Ривз в роли Нео и Кэрри-Энн Мосс в роли Тринити, а сюжет по-прежнему будет крутиться вокруг компьютерной системы, которая установила полный контроль над Землей. Ранее в прессе также появлялись слухи, что в новой ленте должен появиться молодой Морфеус, однако никаких официальных подтверждений этой информации пока нет. Киану Ривз же опроверг, что «Матрица 4» станет приквелом предыдущих частей, а также сообщил, что новый фильм расскажет зрителям настоящую историю любви. Киану Ривз в образе Нео из «Матрицы»«Человек-паук: Нет пути домой» (Spider-Man: No Way Home) Страна: США

Режиссер: Джон Уоттс

Премьера: 16 декабря Том Холланд, Зендая и Джейкоб Баталон в фильме «Человек-паук: Нет пути домой»Новый фильм режиссера Джона Уоттса «Человек-паук: Нет пути домой» вновь расскажет о приключениях супергероя Человека-паука в исполнении Тома Холланда и станет логичным продолжением двух предыдущих частей с его участием. В новой картине Питер Паркер продолжит спасать жителей Нью-Йорка от различных опасностей. При этом в продолжении франшизы новым наставником юного супергероя станет Доктор Стрэндж в исполнении Бенедикта Камбербэтча — он заменит погибшего Железного Человека. Зрители также снова увидят Кирстен Данст в роли Мэри Джейн и Альфреда Молину, который воплотит персонажа Отто Октавиуса. В прессе также ходят слухи о возвращении на экраны Тоби Магуайра и Эндрю Гарфилда, которые сыграли предыдущие воплощения Человека-паука, однако пока создатели картины не давали никаких подтверждений на этот счет. Том Холланд, Джейкоб Баталон и Зендая в фильме «Человек-паук: Нет пути домой»

«Телохранитель жены киллера» (Hitman’s Wife’s Bodyguard) Страна: США, Великобритания

Режиссер: Патрик Хьюз

Премьера: 16 июня Сальма Хайек, Райан Рейнольдс и Сэмюэл Л. Джексон в фильме «Телохранитель жены киллера»«Телохранитель жены киллера» станет продолжением картины 2017 года «Телохранитель киллера» также с Райаном Рейнольдсом и Сэмюэлом Л. Джексоном в главных ролях. На этот раз профессиональный телохранитель Майкл Брайс обращается к своим старым знакомым — киллеру и его жене в исполнении Сальмы Хайек — за помощью. Все вместе они отправляются на выполнение спецоперации в районе Амальфитанского побережья, чья главная цель — остановить кибератаку, которая грозит крахом Европейского союза. Постер фильма «Телохранитель жены киллера»

«Шан-Чи и легенда десяти колец» (Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings) Страна: США, Австралия

Режиссер: Дестин Кретон

Премьера: 2 сентября Постер фильма «Шан-Чи и легенда десяти колец»«Шан-Чи и легенда десяти колец» станет первым фильмом во вселенной Marvel о супергерое азиатского происхождения. Сюжет крутится вокруг мастера кунг-фу Шан-Чи, который провел свое детство в изоляции от большого мира. С малых лет он познавал азы боевых искусств, благодаря чему уже в юном возрасте достиг небывалого мастерства в рукопашном бое. Однажды Шан-Чи внедряется в тайную организацию «Десять колец», узнает о зловещих планах своего отца по завоеванию мира и решает ему противостоять. «Веном: Да будет Карнаж» (Venom: Let There Be Carnage) Страна: США

Режиссер: Энди Серкис

Премьера: 24 июня Афиша фильма «Веном 2»Вторая часть фильма Marvel «Веном» расскажет продолжение истории о суперзлодее-журналисте Эдди Броке в исполнении Тома Харди. Подробности новой ленты не раскрываются, поэтому пока поклонники только строят теории о перипетиях сюжета. Так, исходя из названия фильма, многие предполагают, что теперь зрителям расскажут о противостоянии Венома с серийным убийцей Клетусом Кэсседи, который является хозяином еще одного симбиота — кровожадного монстра Карнажа. Карнаж в паре с другой суперзлодейкой Визг планируют устроить в городе масштабную резню. «King’s Man: Начало» (The King’s Man) Страна: Великобритания, США

Режиссер: Мэттью Вон

Премьера: 22 декабря Рис Эванс в фильме «The King’s Man: Начало»Третий фильм франшизы об организации супершпионов Kingsman, действующей вдали от любопытных глаз, расскажет предысторию ее возникновения. Действие развернется в годы Первой мировой войны. В центре сюжета — молодой и амбициозный Конрад, сын герцога Оксфордского. Конрад (его в картине сыграл Харрис Дикинсон) хочет служить на благо своей страны и рвется в окопы. Его отец в исполнении Рэйфа Файнса предлагает ему альтернативу — вступить в ряды независимой шпионской организации, члены которой призваны предотвратить катастрофу мирового масштаба. Так Конрад погружается в незнакомый ему и скрытый от посторонних глаз мир, где ему предстоит сойтись в схватке с самим Григорием Распутиным (его в картине сыграл Рис Эванс) и другими опасными врагами британских джентльменов. ФОТО Кадры из фильмов