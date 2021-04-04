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Новые «Трансформеры» обзавелись исполнителем главной роли

Новые "Трансформеры" обзавелись исполнителем главной роли

Студия Paramount назначила режиссера и главного актера в перезапуск франшизы «Трансформеры».

Кресло постановщика займет Стивен Кейпл мл., известный по независимой драме «Земля обетованная» и сиквелу «Крида». Главную роль исполнит молодой актер латиноамериканского происхождения Энтони Рамос, ранее сыгравший в мюзиклах Лин-Мануэля Миранды «Гамильтон» и «На высотах». Сейчас студия ищет молодую актрису, которая составит Рамосу экранную пару.

Сюжет ребута пока что неизвестен, но он никак не будет связан с предыдущими пятью фильмами Майкла Бэя. Paramount намерена вдохнуть в выдохшуюся франшизу новую жизнь и влить свежую кровь, в частности, сделать творческую команду более культурно и этнически разнообразной.

4 апреля, 2021 | Category: Новости, Шоу-бизнес Обсудить на форуме сайта ﻿
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