NASA приступило к сборке революционной межпланетной станции Europa Clipper

NASA приступило к этапу сборки и испытаний межпланетной станции Europa Clipper. Этот аппарат будет запущен в космос в 2024 году и займется исследованиями ледяной поверхности и подповерхностного океана спутника Юпитера Европы, где могут быть благоприятные условия для развития жизни, сообщается на сайте NASA.

Целью Europa Clipper станет изучение спутника Юпитера Европы, под ледяной корой которого скрывается водный океан, не замерзающий из-за гравитационного влияния на спутник Юпитера. На его существование указывают выбросы гейзеров, которые были обнаружены телескопом «Хаббл» и зондом «Галилео». Ученые считают, что на дне океана могут идти гидротермальные процессы, которые способны создать условия для развития микробиологической жизни.

На борту станции будут установлены девять научных приборов, такие как магнитометр, анализаторы пылевых частиц и плазмы, радар, спектрографы, спектрометры и камеры. С их помощью станция составит карты состава и морфологии поверхности Европы, выявит различия в толщине ледяной коры, исследует состав гейзеров и определит свойства океана. Для обмена данными с Землей аппарат будет использовать 3-метровую антенну, электропитание систем обеспечат две солнечные панели, общей площадью 90 квадратных метров.

В начале апреля NASA сообщило, что завершило критический анализ проекта станции и готово закончить этап изготовления и тестирования оборудования для нее. Теперь миссия переходит к этапу сборки космического аппарата и испытаниям как всех научных инструментов, так и станции в целом. Работы со всеми приборами станции начнутся в этом году, а полноценная сборка Europa Clipper и ее комплексные испытания стартуют в начале 2022 года.

Запуск аппарата в космос при помощи ракеты-носителя SLS намечен на 2024 год, а перелет к Юпитеру займет около семи лет. Основная научная программа Europa Clipper рассчитана на 109 дней, с возможностью продления. После ее завершения ученые хотят столкнуть станцию с Ганимедом, чтобы избежать загрязнения Европы земными материалами.