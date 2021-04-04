Микола Княжицький: Те, що відбулося на Івано- Франківщині — це не вибори. Зеленський точно завершить погано

Про це народний депутат України Микола Княжицький заявив у неділю, 4 квітня 2021 року, після оприлюднення Центральною виборчою комісією підсумків опрацювання 100% дільничих протоколів з цього округу, передає Еспресо.TV.

«Те, що відбулося на Івано- Франківщині — не вибори. Підтримав Зеленський перед виборами незаконно одного з кандидатів, послав СБУ, депутатів і пробують призначити депутата. Навіщо вибори? Просте рішення!», — звернув увагу політик.

«От до чого СБУ до виборів? Яких шпигунів вони шукали вночі у мішках з бюлетенями?», — зазначив Княжицький, додавши при цьому, що «поліція чомусь не захотіла втручатися у роботу ОВК на Франківщині».

Точно так, наголосив Микола Княжицький, свого часу діяли батько й син Януковичі, нехтуючи задля досягнення особистих і політичних цілей чинним законодавство та покладаючись на «молоде «ближнє коло».

«Янукович просто хотів стати найбагатшим царем. Навколо нього були різні люди. Ті, які хотіли впливати на країну через недосконалі закони і ті, кому плювати було на закони, як от його сину Олександру. Власне другі і підвели його під монастир.

Зеленський зрозумів, що закони йому не потрібні. Діяти за законами довго, ризиковано і складно. До того ж непопулярно. А от указом президента ввести санкції (без жодного закону!) проти якихось злодіїв — ефективно. Яка різниця, що це немає жодних наслідків ? Або що у санкції хтось з оточення просто міг вписати конкурента? Я цар! Хочу страчую, хочу милую! І людям подобається!

Так, так — подобається. Але люди крім видовищ хочуть хліба ! А звідки він з’явиться?», — пояснив Княжицький.

Проте, на думку нардепа, зупинити подальший розвиток в Україін сценарію 2010-2014 років можливо.

«Ми маємо зробити все, щоб стати всеж таки нормальною демократичною державою. З такими неправовими підходами Зеленський точно завершить погано. Це його вибір. Але і розвиток суспільства, країни знову загальмує на радість ворогам», — підсумував Микола Княжицький.