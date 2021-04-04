«Христос воскрес!»: католики и лютеране празднуют Пасху

Католический мир, а это свыше 1,3 млрд человек, и часть протестантов встречают сегодня великий праздник — Пасху. В России воскресению Христа порадуются в это воскресенье сотни тысяч верующих.

Во многих странах, например Польше и Франции, праздновать приходится в условиях строжайших карантинов. Часть церковных ритуалов была отменена. Верующих просят надевать в храмах маски и дезинфицировать руки.

В последнюю неделю перед Пасхой католики вспоминали крестные страдания Господа. В Новом завете говорится, что Христос был распят, но воскрес на третий день.

В базилике Святого Петра провел всенощное бдение папа Римский Франциск. Понтифик призвал свою паству не терять надежду, несмотря на пандемию коронавируса. Если площадь перед Ватиканом в пасхальный день заполняется верующими до предела, то сегодня там пусто, а на службу с участием Франциска допустили всего 200 человек.