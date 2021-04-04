Франциск поздравил с Пасхой и призвал обеспечить людей вакцинами

Папа римский Франциск второй год подряд отслужил праздничную пасхальную мессу при отсутствии большего числа верующих и зрителей из-за строгих коронавирусных ограничений.

Как и в прошлом году, понтифик провёл службу в соборе Святого Петра. На богослужении, которое транслировалось онлайн, могли находиться не более 200 человек. Обычно папа римский служит мессу на площади перед собором, где собираются до ста тысяч паломников со всего мира.

В обращении к пастве в этом году Франциск, в частности, призвал мировых лидеров содействовать скорейшему распределению вакцин против COVID-19, особенно среди жителей бедных стран. Папа римский назвал возмутительным и недопустимым тратить во время пандемии государственные средства на военные нужды и конфликты.

Позднее в воскресенье Франциск обратился к верующим с традиционным посланием Urbi et Orbi («К городу и миру»), в котором глава Римско-католической церкви благословляет верующих и упоминает важные, с его точки зрения, мировые проблемы. «Пандемия еще не закончилась, тогда как социальный и экономический кризисы остаются крайне серьёзными, особенно для бедных», — подчеркнул папа римский.

Он помолился за выздоровление больных, высказал слова поддержки потерявшим близких, а также тем, кто из-за кризиса остался без работы и заработка, призвав власти обеспечить необходимым семьи, оказавшиеся в нужде.

Франциск поблагодарил врачей за их работу в условиях пандемии и отдельно выразил поддержку и симпатию школьникам и студентам, которые временно лишены возможности посещать занятия в классах.