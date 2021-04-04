Духи Lancome Climat – роскошь Франции на все времена

Французский аромат Lancome Climat – легенда, заставляющая трепетать сердца миллионов женщин от восторга. Он будоражит, рождая самые приятные воспоминания и ассоциации. Ведь для кого-то, это парфюм молодости, а кому-то он напоминает маму или бабушку. А еще это те самые духи, которые Ипполит подарил Наде в новогоднюю ночь в излюбленной многими киноленте «Ирония судьбы».

Композиция появилась в Советском союзе в начале 1970 года и обрела небывалый успех. Необыкновенной красоты цветоная пирамидка с изысканными альдегидами стала культовой на многие годы. Она и сейчас остается популярной не только у коллекционеров, но и среди любительниц ретро-ароматов.

Рождение парфюма Ланком Клима

Идея для создания пирамидки была взята у малоизвестной парфюмерной компании Worth. Прототипом Ланком Клима стали духи Je Reviens, выпущенные в далеком 1932 году. Однако он претерпел значительные изменения в строении. В составе появились пряности, животные нюансы и популярные альдегиды, которые в то время стали бестселлером. Сама композиция была выдержана в духе Chanel, что придало творению успеха. Пирамидку разработал Жерар Гупи, который в будущем создаст не менее яркие и популярные духи Magie Noir.

Состав букета

Вершина открывается смесью из дурманящих нарциссов, ландышей и пудровых фиалок с деликатной горчинкой, сменяющейся медовыми розами и персиковым нектаром. Их дополняет жасминовый флер и бодрящий искристый бергамот.

Сердце соткано из пряного розмарина и сливочных тубероз, пронизанных прохладой и невероятным объемом, легкостью альдегидов;

Под занавес чувствуется сандаловый аккорд с терпким ветивером, немного бамбука и густой сладости бобов тонка. Завершает феерию соленая амбра, чувственный мускус и сексуальный мотив циветы.

Мелодия максимально насыщенная и яркая, созданная для смелых женщин, статных, сексуальных. Творение подойдет зрелым дамам, однако на молодой юной коже оно может раскрытья по-особенному красиво.

Лучшее время года для духов Lancome Climat – осень, зима, начало весны. В них можно отправиться на свидание, торжество или же облачиться в парфюмерное облачко и провести уютный вечер дома в кругу семьи. Такие роскошные духи можно приобрести в нашем магазине с доставкой! Аромат ВАМ напомнит о юности, подарит приятные воспоминания и будут лучшим варинатом на выход для каждой женщины. Позвоните в наш магазин и сделайте себе подарок!