Cadillac Escalade, сделанный для Ким Кардашьян

Ателье Platinum Motorsport скупо описывает процесс кастомизации автомобиля: известно, что за основу взяли длиннобазный Escalade ESV нового поколения, но для Кардашьян внедорожник занизили, а заднюю полусферу и оптику затонировали. Мелкоячеистая радиаторная решётка и чёрный хром — маркеры комплектации Sport, но поскольку машину полностью перекрасили, судить об исходнике сложно.
Нет информации и о технической начинке Cadillac Escalade ESV, но поскольку речь идёт о семейном автомобиле для четырёх детей, едва ли тюнеры повышали отдачу двигателя. По всей видимости, под капотом 5,8-метрового внедорожника сохранился атмосферный 6,2-литровый 426-сильный (623 Нм) бензиновый V8, который сочетается с 10-скоростным «автоматом» и полным приводом.
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