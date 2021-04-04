На французского политика и его жену напали в собственном доме Трамп призвал к бойкоту бейсбола и Coca-Cola » Cadillac Escalade, сделанный для Ким Кардашьян Калифорнийская мастерская Platinum Motorsport поделилась фотографиями уникального Cadillac Escalade ESV, сделанного по спецзаказу для фотомодели и актрисы Ким Кардашьян. Визитная карточка автомобиля — краска KK Silver; ещё внедорожник звезды реалити-шоу можно опознать по 26-дюймовым колёсным дискам в ретростиле. Ателье Platinum Motorsport скупо описывает процесс кастомизации автомобиля: известно, что за основу взяли длиннобазный Escalade ESV нового поколения, но для Кардашьян внедорожник занизили, а заднюю полусферу и оптику затонировали. Мелкоячеистая радиаторная решётка и чёрный хром — маркеры комплектации Sport, но поскольку машину полностью перекрасили, судить об исходнике сложно. Серебристый колер KK Silver назван в честь Ким Кардашьян, а выглядит краска, как полированный алюминий. В тот же оттенок покрашены 26-дюймовые легкосплавные диски с десятью короткими спицами. Вероятно, у внедорожника полностью переделан салон, но интерьер широкой публике не показали. Нет информации и о технической начинке Cadillac Escalade ESV, но поскольку речь идёт о семейном автомобиле для четырёх детей, едва ли тюнеры повышали отдачу двигателя. По всей видимости, под капотом 5,8-метрового внедорожника сохранился атмосферный 6,2-литровый 426-сильный (623 Нм) бензиновый V8, который сочетается с 10-скоростным «автоматом» и полным приводом.