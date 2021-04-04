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Брежнева выложила пляжную фотографию в микрокупальнике

Вера Брежнева с дочерьми Соней и Сарой и с сестрой Викторией отдыхает в Дубае.

Компания отправилась на теплое море, чтобы отметить день рождения Сони – девушке исполнилось 20 лет.
Вера вовсю наслаждается отдыхом и общением с близкими. А также принимает солнечные ванны на пляже отеля.
В один из моментов, когда певица подставила лучам пятую точку в весьма откровенном бикини, кто-то из родных ее сфотографировал.


Пользовались ли при этом фильтрами или нет – неизвестно, но никаких следов целлюлита на звездных ягодицах не наблюдается.
«Лежишь себе, читаешь… а кто-то сзади фоткает тебя», — подписала фотографию Вера.
39-летняя супруга Меладзе прекрасно выглядит и находится в отличной форме.

4 апреля, 2021 | Tags: | Category: Новости, Шоу-бизнес Обсудить на форуме сайта ﻿
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