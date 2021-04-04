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Байден согласился остановить завод по производству вакцины AstraZeneca

После того как рабочие расположенного в Балтиморе (штат Мэриленд) предприятия испортили 15 млн доз вакцины от коронавируса Johnson & Johnson, смешав ее с компонентами AstraZeneca, завод прекратит выпускать последнюю. Об этом распорядилась администрация президента США Джозефа Байдена, сказано в статье The New York Times.

Теперь заводу Emergent BioSolution станет производить только однокомпонентную вакцину Johnson & Johnson, а AstraZeneca подыщет себе нового место под производство. Остановит ли компания свой выбор на самом Мэриленде или «уйдет» за пределы штата, не уточняется.

Решение Белого дома направлено на недопущение срыва вакцинации и развития недоверия к американцам к сразу двум вакцинам.

4 апреля, 2021 | Category: Новости, США Обсудить на форуме сайта ﻿
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