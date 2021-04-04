Астероид, который уничтожил динозавров, дал жизнь лесам Амазонки — ученые

«Наша команда изучила более 50 тыс. записей об ископаемой пыльце и более 6 тыс. листовых окаменелостей до и после столкновения. Мы обнаружили, что конусообразные растения — хвойные и папоротниковые, были обычным явлением на этой территории. Но только до того момента, пока Землю не поразил огромный астероид», — отметили ученые.

Но после разрушительного воздействия разнообразие растений сократилось примерно на 45%. Когда леса восстанавливались, в них уже доминировали ангиосфермы.

В результате этого перехода изменилась и структура тропических лесов. В позднем меловом периоде, когда динозавры были еще живы, деревья, которые составляли леса, располагались широко. Верхние части не перекрывались, оставляя открытые участки под солнцем у почвы. Но после удара леса образовали толстый полог, который позволял гораздо меньшему количеству света попадать на землю.

И ученых есть три объяснения этих изменений. Исследователи предполагают, что динозавры могли удержать лес от слишком густого роста. Второе объяснение заключается в том, что падающая зола от воздействия обогащенных почв по всему тропику дало преимущество более быстрорастущим цветущим растениям. Третье объяснение — вымирание хвойных пород создало возможность для цветущих растений.