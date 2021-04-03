Volkswagen показал новый кроссовер Taigun

Концерн Volkswagen показал новый кроссовер Taigun. Новинка выйдет уже в 2021 году. Модель предназначена для индийского рынка.

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Прототип модели представили в 2020 году. Серийная версия модели очень похожа на концепт. Изменились только фары и светодиодные фонари. Появилась хромированная полоса на бампере. Длинные фары в задней части кроссовера проходят через дверь багажника.

Кроссовер Volkswagen Taigun составит конкуренцию на рынке моделям Hyundai Creta и Kia Seltos. В его основе лежит платформа MQB AO IN. Данных о размерах новинки пока нет. Известно, что колесная база достигнет 2165мм.

Базовая комплектация новинки предусматривает мотор TSI объемом 1 литр мощностью 115 лошадиных сил. Версия GT получит четырехцилиндровый двигатель EVO TSI объемом 1,5 литра мощностью 150 лошадиных сил. Это значит, что кроссовер Taigun стает одним из самых мощных в сегменте.