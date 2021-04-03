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Войска США в Европе привели в максимальную боеготовность из-за России

Армия Европейского командования Вооруженных сил США (EUCOM) приведена в максимальную боеготовность, сообщает Politico.

По информации издания, такая мера принята в связи с «активным передвижением войск РФ» близ границы с Украиной, обострением в Донбассе, а также появлением трех российских атомных подводных лодок в Арктике. Всплытие субмарин стало «новой демонстрацией силы в Арктическом регионе», отмечают журналисты.

Сейчас Европейское командование ВС США «пристально следит за ситуацией», добавили представители EUCOM.

Ранее главы МИД европейских стран заявили, что «крайне встревожены» эскалацией конфликта в Донбассе и перемещением Россией своих военных и вооружений на прилегающие к Украине территории. Европарламент также призвал Москву прекратить «агрессивные действия».

Кроме того, президент США Джо Байден в своей первой беседе с украинским коллегой Владимиром Зеленским выразил поддержку Киеву «перед лицом российской агрессии».

3 апреля, 2021 | Category: Новости, Россия, США, Украина Обсудить на форуме сайта ﻿
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