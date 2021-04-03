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В Великобритании раскрыли ложь Меган Маркл во время скандального интервью

Меган Маркл

В Великобритании раскрыли ложь Меган Маркл во время скандального интервью Опре Уинфри, которое они с принцем Гарри дали после переезда в США. Об этом заявил биограф принцессы Дианы Эндрю Мортон, сообщает Daily Mail.

По его словам, утверждения Маркл о том, что ее не выпускали из дворца, а также отбирали паспорт и водительские права во время нахождения в Великобритании, не соответствуют действительности. Биограф принцессы Дианы рассказал, что Маркл вела нормальную жизнь во время своего пребывания в королевской семье и не раз была замечена с друзьями в ресторанах. Мортон добавил, что его знакомые лично видели, как она выходила из супермаркета рядом с Кенсингтонском дворцом.

Ранее автор книг о британской королевской семье Колин Кэмпбелл предположила, что принцесса Анна была тем самым членом королевской семьи, которого принц Гарри и Меган Маркл обвинили в расизме в скандальном интервью. Королевский биограф предположила, что пара неправильно интерпретировала слова принцессы Анны — дочери королевы Елизаветы II. Кэмпбелл подчеркнула, что принцесса всегда была против брака Гарри с Меган Маркл, так как считала, что избранница принца не уважает британские традиции и из-за своего происхождения и характера не сможет хорошо исполнять обязанности старшего члена королевской семьи.

3 апреля, 2021 | Category: Новости, Шоу-бизнес Обсудить на форуме сайта ﻿
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