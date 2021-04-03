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В Москве труп известной актрисы пролежал в квартире две недели

В Москве умерла 69-летняя актриса Нина Зоткина. Женщина скончалась две недели назад, и все это время ее тело находилось в квартире — ее никто не хватился, рассказал в своем Facebook режиссер Михаил Дегтярь.

С его слов, ему позвонила знакомая, с которой он учился во ВГИКе. Она оказалась соседкой Зоткиной. Женщина и рассказала об обстоятельствах смерти артистки.

Предположительно, две недели назад у Зоткиной случился сердечный приступ, и она не смогла даже позвать на помощь. Актриса проживала в квартире одна.

Нина Зоткина закончила Высшее театральное училище имени Щукина. Она известна по ролям в картинах «Двое в пути», «Это мы не проходили», «Расписание на завтра», «Приключения маленького папы».

3 апреля, 2021 | Category: Новости, Россия Обсудить на форуме сайта ﻿
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