Ученые назвали болезни, убивающие бессимптомно

В списке пять «бессимптомных» недугов, в том числе поражающий женскую репродуктивную сферу.

С него и начнем — синдром поликистоза яичников. С этой болезнью сталкиваются около 10% всех женщин детородного возраста, но 50% из них не подозревают, что больны, в связи со сложностью постановки диагноза. При поликистозе у женщин растет число андрогенов — мужских гормонов. Гормональный дисбаланс мешает овуляции и не дает пациенткам забеременеть. Они также становятся подвержены другим тяжелым расстройствам, в том числе болезням сердца и диабету II типа.

Смертельно опасным может быть и венерическое заболевание — хламидиоз. На ранней стадии этой инфекции, передающейся половым путем, ее признаки если и проявляются, то незначительно. Одно симптомами заражения могут быть выделения из влагалища и полового члена, от которых люди часто отмахиваются, а также боли в ходе полового сношения, при мочеиспускании, боли в яичках и кровотечения между месячными.

Обращать внимание врачи просят и на то, как функционируют органы зрения. Иначе есть риск незаметно получить глаукому (повышение внутриглазного давления), которая в возрасте после 60 является самой частой причиной слепоты. Чтобы не пропустить «тихого похитителя зрения», пенсионерам предписаны комплексные офтальмологические исследования один раз в год.

На ранних стадиях никак не заявляет о себе такое онкологическое заболевание, как рак легких. Мучительные боли у человека проявляются примерно на IV стадии, а до этих пор он вызывает, и то не всегда, лишь кашель, который многие путают с кашлем курильщика. Однако о развитии злокачественной опухоли могут свидетельствовать и кровь в мокроте, и неожиданное похудение, и боль в спине, отмечают эксперты.

Наконец, назовем самую распространенную «тихую» болезнь — это гипертония. Более 60% имеющих повышенное артериальное давление не испытывают при его скачках никаких перемен. Между тем 45% жалуются только на тяжесть в голове и некоторые другие кажущиеся безобидными симптомы. При этом если давление устойчиво остается на отметке 140/90, требуется постоянный прием рецептурных препаратов, иначе возможен инсульт, предупреждают врачи.