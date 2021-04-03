Ученые NASA опасаются, что пираты похитят их телескоп

На прошедшей недавно встрече, посвященной ключевому для NASA инструменту – космическому телескопу Джеймса Уэбба – инженеры агентства озвучили странную вещь. Они заявили, что всерьез опасаются пиратов. Причем речь идет не о космических пиратах (к сожалению), а о самых обычных – земных. А точнее, морских.



Дело в том, что важнейшим компонентом космического телескопа является специальное семиметровое зеркало, закрытое защитным колпаком размером с теннисный корт. Вся эта конструкция слишком велика, чтобы ее можно было перевозить самолетом. Поэтому инженеры NASA вынуждены транспортировать ее по воде через Панамский канал во Французскую Гвиану для подготовки к запуску. И они опасаются, что драгоценное оборудование привлечет внимание морских грабителей.

Разумеется, время перевозки и координаты судна-исполнителя держатся в строжайшем секрете – как раз чтобы предотвратить подобное развитие событий. Единственное, что известно – транспортировка состоится в конце лета. Возможно, даже эти сведения являются намеренной дезинформацией – в конце концов, зеркало космического телескопа стоит больше 10 миллиардов долларов, а его можно похитить и увезти на достаточно большом катере. И это не учитывая факта, что на этот проект инженеры NASA потратили более двух десятков лет.

Оптимизма ученым не добавляет и тот факт, что это уже не первое похищение такого плана. В 1984 году стальная конструкция для телескопа Джеймса Максвелла была похищена нанятым для ее перевозки коммерческим капитаном. Морской вор впоследствии потребовал за нее солидный выкуп, но был арестован под дулами винтовок на государственной границе.