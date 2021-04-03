ТОП-4 фильма от Регины Тодоренко

И с ней сложно не согласиться — эти ленты действительно должен пересмотреть каждый.

Все мы обожаем прийти, включить классный фильм и «залипнуть» минимум на полтора часа в какую-то невероятную историю. Впрочем, чтобы не тратить время на поиски. Так, Регина Тодоренко решила помочь — поделилась классными фильмами, которые обожает всем сердцем. Итак, если вы один из них не видели, самое время это исправить.

Оказалось, в ТОП-4 ведущей входит «Дневник памяти» (романтическая драма), «Маска» (комедия), «Назад в прошлое» (приключения, путешествия во времени) и «Красотка» (романтическая комедия). Кроме того, Регина призналась, что Джулия Роберст — ее любимая актриса. Более того, несколько лет обе были «лицами» одного и того же бренда.