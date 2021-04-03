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Съёмки воссоединения «Друзей» пройдут 5 апреля

Звёзды и создатели сериала, наконец, соберутся вместе.

По информации источников Deadline, HBO Max утвердила дату съёмок специального эпизода «Друзей». В них примут участие все звёзды сериала: Дженнифер Энистон, Кортни Кокс, Лиза Кудроу, Мэтт Леблан, Мэттью Перри и Дэвид Швиммер. Создатели ситкома Марта Кауффман и Дэвид Крейн так же снимутся в эпизоде.

Съёмки пройдут в павильоне Stage 24 студии Warner Bros. в Калифорнии, где на протяжении десяти сезонов записывался оригинальный сериал.

Ранее Дэвид Швиммер рассказал, что у воссоединения не будет сценария, видимо, оно пройдёт в формате ток-шоу. Однако, по его словам, актёры «будут кое-что читать», вероятно, разыграют какую-то сцену. Он не стал раскрывать подробности, чтобы не портить сюрприз.

Съёмки «воссоединения» Друзей несколько раз откладывали из-за пандемии коронавируса. Первоначально выпуск должен был выйти в марте 2020 года перед запуском «Друзей» на HBO Max.

Дата премьеры специального эпизода пока неизвестна.

3 апреля, 2021 | Category: Новости, Шоу-бизнес Обсудить на форуме сайта ﻿
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